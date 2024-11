Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Galatina si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,2°C a un massimo di 20,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno a 1026 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h, favoriranno una sensazione di freschezza. L’umidità sarà relativamente alta, attorno al 64%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,9°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 84% di nuvolosità, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’intensità del vento si manterrà moderata, con velocità che varieranno tra i 6 e gli 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una condizione di cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 15°C, con un’umidità che salirà fino al 77%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative, e il vento rimarrà leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, senza particolari sbalzi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.9° perc. +13° Assenti 6.7 N max 7.4 Tramontana 64 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 5.1 N max 5.6 Tramontana 67 % 1025 hPa 8 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° Assenti 4.4 N max 4.1 Tramontana 56 % 1027 hPa 11 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 3.5 NE max 4.5 Grecale 53 % 1026 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 8.4 NE max 7.8 Grecale 54 % 1026 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 7.5 NE max 8.9 Grecale 71 % 1027 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 3 % 5.4 NE max 5.9 Grecale 76 % 1028 hPa 23 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° prob. 3 % 6.8 NNE max 7.2 Grecale 77 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.