Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 14°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole e prevalentemente orientata da sud, contribuendo a un clima gradevole durante le ore diurne.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Si prevede che alle 11:00 si raggiunga una temperatura di 13,2°C, con una percezione termica leggermente inferiore. L’umidità scenderà attorno al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 14°C intorno alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera nuvolosità che inizierà a manifestarsi solo nel tardo pomeriggio. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 48%. La ventilazione sarà debole, con intensità che non supereranno i 3,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo. Le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’82% entro le 22:00. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 9,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 68%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni di cielo variabile. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e secco troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.6° perc. +9.3° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 71 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 4.7 N max 4.5 Tramontana 69 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 4 NNE max 4.3 Grecale 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 2.7 SSE max 2.8 Scirocco 55 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 3.3 S max 3.6 Ostro 48 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12° perc. +10.7° Assenti 0.9 S max 2.9 Ostro 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 2 ENE max 4.4 Grecale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.7 NE max 3.2 Grecale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:55

