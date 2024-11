Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre a Gallarate si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura percepita sarà generalmente confortevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +5,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e l’umidità si attesterà intorno al 62%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con una velocità del vento di circa 4,1 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire gradualmente fino a raggiungere i +11,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, e l’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un clima secco e piacevole. La brezza leggera accompagnerà le ore del mattino, con velocità del vento che varierà tra 1,1 km/h e 2,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +10,9°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La leggera brezza continuerà a soffiare, con intensità che non supererà i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +6,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate indicano un Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +6° Assenti 3.9 NNO max 4.8 Maestrale 66 % 1024 hPa 4 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 4.1 NNO max 5 Maestrale 62 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.7 N max 4.7 Tramontana 59 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.1 S max 1.4 Ostro 46 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +9.9° Assenti 3 S max 2.1 Ostro 42 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.3 S max 1.9 Ostro 52 % 1023 hPa 19 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.7 NNE max 3.7 Grecale 61 % 1025 hPa 22 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.3 NE max 4.2 Grecale 66 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:51

