Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Gallarate di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +3,5°C. Con l’avanzare della mattina, le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a un abbassamento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. Verso la sera, le temperature scenderanno ulteriormente, e ci sarà la possibilità di nevicate.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +3,5°C e una leggera brezza da nord. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%, e l’umidità si manterrà attorno al 48%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma già a partire dalle ore centrali della giornata, la situazione cambierà drasticamente. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +6,8°C intorno a mezzogiorno, ma la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno alle 15:00. Le temperature scenderanno fino a +4,9°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 91%. Le condizioni di pioggia continueranno a intensificarsi, con pioggia moderata prevista fino alla sera. Le temperature si attesteranno attorno ai +1,1°C durante le ore serali, e ci sarà un’alta probabilità di neve, specialmente dopo le 21:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gallarate mostrano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di pioggia e possibili nevicate, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima invernale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.4° perc. +1° prob. 3 % 9 NNE max 19.3 Grecale 50 % 1008 hPa 4 poche nuvole +3° perc. +1.2° Assenti 6.9 N max 11.4 Tramontana 56 % 1009 hPa 7 cielo sereno +2.5° perc. +0.9° Assenti 5.9 N max 9.1 Tramontana 52 % 1010 hPa 10 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 1.3 NNE max 2.2 Grecale 36 % 1009 hPa 13 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 31 % 3.5 SE max 5.9 Scirocco 39 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +3° perc. +0.5° 0.48 mm 9.2 NNO max 13.5 Maestrale 79 % 1003 hPa 19 pioggia leggera +1.2° perc. -1° 0.15 mm 7.1 NNE max 14 Grecale 98 % 999 hPa 22 neve +1.1° perc. -0.7° 0.69 mm 5.9 N max 12.2 Tramontana 99 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

