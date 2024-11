Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Gallarate si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,6°C. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e temperature che varieranno tra i 6,1°C e i 9,4°C. Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera schiarita, ma le nubi rimarranno comunque presenti, con temperature che toccheranno i 11,1°C. La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature in calo fino a 6,9°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di +7°C. Tuttavia, con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando la temperatura a +6,6°C entro le 04:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,9 km/h e i 3,5 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 12:00, con temperature che varieranno da +6,1°C a +10,9°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con una diminuzione graduale dell’umidità. Il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 11,1°C alle 13:00, per poi scendere a 9,1°C entro le 16:00. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra i 2,1 km/h e i 4,9 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 6,6°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest a velocità moderate.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno fresche. Domani, mercoledì, si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre giovedì e venerdì potrebbero tornare condizioni di instabilità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono un’immediata stabilizzazione del clima.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.3 NNE max 3.5 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.9 N max 2.9 Tramontana 80 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.8 N max 3.9 Tramontana 78 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 0.4 O max 1.7 Ponente 62 % 1012 hPa 13 nubi sparse +11.1° perc. +9.7° Assenti 4.9 SSO max 4.3 Libeccio 57 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 OSO max 4.7 Libeccio 68 % 1007 hPa 19 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° prob. 5 % 2.2 NNO max 4.1 Maestrale 77 % 1006 hPa 22 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° prob. 11 % 3 NNO max 4.3 Maestrale 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:48

