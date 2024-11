Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 6,8°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, con un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 11,7°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno, portando a un cielo coperto e a una leggera diminuzione delle temperature. La sera si preannuncia anch’essa nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno agli 8°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo di Gallarate mostrerà nubi sparse con una temperatura che si aggirerà attorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno fino alle ore 12:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 11,7°C a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà al 41%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che toccheranno i 9°C alle 16:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno agli 8°C. L’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 60%, e il vento si presenterà debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gallarate evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di condizioni nuvolose. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere per un po’.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.6° perc. +5.8° Assenti 5.2 N max 7.6 Tramontana 72 % 1026 hPa 4 poche nuvole +5.9° perc. +4.8° Assenti 5.7 N max 8.1 Tramontana 69 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.6° perc. +4.8° Assenti 5.1 NNO max 7.1 Maestrale 62 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.3° Assenti 1 NE max 2.7 Grecale 45 % 1025 hPa 13 nubi sparse +11.8° perc. +10.1° Assenti 2.6 SSO max 2.1 Libeccio 40 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 48 % 1021 hPa 19 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 2.1 NE max 3.7 Grecale 57 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 3.3 NE max 5.2 Grecale 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.