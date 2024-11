Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un’atmosfera fresca ma non eccessivamente fredda.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +8,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, mentre la velocità del vento sarà di circa 2,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 65%, creando un clima piuttosto umido.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a +11,4°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità in calo fino al 49%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3,9 km/h. Questo periodo della giornata si preannuncia ideale per attività all’aperto, grazie alle condizioni favorevoli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da nubi sparse a cielo coperto entro le 16:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,8°C, con un’umidità che aumenterà fino al 56%. La velocità del vento varierà tra 2,9 km/h e 4,4 km/h, mantenendo un clima fresco e gradevole.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 63%. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in lieve calo, con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di pioggia. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 1.5 NO max 3 Maestrale 67 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.8 NNO max 3.5 Maestrale 67 % 1025 hPa 7 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.8 ONO max 3.5 Maestrale 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.7° perc. +9.1° Assenti 2.8 S max 1.9 Ostro 51 % 1025 hPa 13 nubi sparse +12.2° perc. +10.7° Assenti 2.9 SSO max 2 Libeccio 46 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10.8° perc. +9.2° Assenti 3.8 S max 4.4 Ostro 52 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.4 SE max 4.9 Scirocco 60 % 1022 hPa 22 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 4.3 E max 6.6 Levante 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:52

