Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre, Garbagnate Milanese si troverà a fronteggiare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose e piovose. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 7°C. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento distintivo, soprattutto nelle ore serali. La velocità del vento si attesterà su valori moderati, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 6,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 69%, e non si prevederanno precipitazioni significative. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà le ore notturne, mantenendo una certa stabilità nelle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra i 6,8°C e i 7,6°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 68%, e il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 5,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento del cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,5°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà alta, superando il 70%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Nonostante l’assenza di pioggia nelle ore precedenti, si prevede un cambiamento nel tardo pomeriggio, con l’arrivo di piogge leggere.

La sera porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,1°C, e l’umidità raggiungerà il 79%. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, sebbene rimanga comunque moderato. Le piogge si presenteranno intermittenti, con accumuli che non supereranno i 0,23 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e piogge leggere, con temperature fresche e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +6.2° Assenti 4.9 O max 8.3 Ponente 67 % 1031 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 6 % 4.6 OSO max 7.4 Libeccio 69 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.8° perc. +6° prob. 7 % 5.3 OSO max 8.1 Libeccio 70 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 7 % 4.8 O max 7.2 Ponente 68 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 14 % 3.4 OSO max 4.6 Libeccio 70 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 14 % 3.8 SO max 4.8 Libeccio 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 19 % 2.3 ONO max 3.7 Maestrale 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 22 % 3.4 OSO max 4.3 Libeccio 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.