Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 11,3°C e una massima che raggiungerà i 14,4°C. La presenza di nuvole sarà costante durante tutto il giorno, con una copertura che si attesterà intorno al 100% nelle ore notturne e al 92% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che varieranno tra i 2,2 km/h e i 7,5 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai 12°C con un cielo completamente coperto. La mattina continuerà a presentare condizioni simili, con temperature che si aggireranno intorno ai 11,8°C e una leggera brezza da ovest. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con probabilità di pioggia assente. Durante il pomeriggio, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,4°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo resterà coperto, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’assenza di sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 11,3°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento continueranno a essere leggere. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Garbagnate Milanese non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.1° perc. +11.2° prob. 2 % 3.1 OSO max 5.8 Libeccio 70 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11° prob. 9 % 4.1 OSO max 7.5 Libeccio 69 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° prob. 21 % 7.1 ONO max 13.1 Maestrale 69 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° prob. 17 % 4.9 NO max 8.5 Maestrale 57 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 6 OSO max 6.9 Libeccio 55 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° Assenti 5.5 OSO max 8.4 Libeccio 63 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 3.5 O max 6 Ponente 67 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.5° Assenti 2.2 ONO max 3.6 Maestrale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:56

