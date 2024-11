Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature iniziali saranno di circa 7,4°C, scendendo a 6,5°C entro le 05:00. Il vento sarà moderato, tra 3,3 km/h e 3,9 km/h, da Ovest-Nord Ovest. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 9,8°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 11,7°C. Sabato 16 Novembre, cielo sereno e temperature che toccheranno i 11,6°C. Domenica 17 Novembre, il cielo diventerà coperto con temperature attorno ai 11,8°C. Si prevede un aumento dell’umidità e un abbassamento delle temperature nella serata di Domenica.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,4°C alle 00:00, scendendo leggermente a 6,5°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,3 km/h e i 3,9 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 62-67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole che aumenterà solo marginalmente. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9,8°C alle 10:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra 1,3 km/h e 3,3 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi tra il 46% e il 51%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrà comparire. Le temperature toccheranno il picco di 11,7°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 10°C fino alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44-60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 7,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 3,5 km/h e 4,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature inizieranno a 7,1°C a mezzanotte e scenderanno a 6,3°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,7 km/h e 3,3 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 67-68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 9,7°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra 2,1 km/h e 4,9 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi tra il 45% e il 50%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola che potrà comparire. Le temperature toccheranno il picco di 11,6°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 9°C fino alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44-57%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 7,6°C alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 3,0 km/h e 4,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con cielo a poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20%. Le temperature inizieranno a 7,4°C a mezzanotte e scenderanno a 6,8°C entro le 05:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,4 km/h e 3,4 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 66-70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 10°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra 0,4 km/h e 2,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53-57%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 31%. Le temperature toccheranno i 11,8°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 9°C fino alle 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52-69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 7,7°C alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 2,1 km/h e 3,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Garbagnate Milanese si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì e Sabato offriranno giornate prevalentemente serene e soleggiate, ideali per attività all’aperto, con temperature che si manterranno sopra i 10°C durante il giorno. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche, che potrebbero influenzare i piani per il weekend. È consigliabile prepararsi per un possibile abbassamento delle temperature e un aumento dell’umidità, specialmente nella sera di Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.