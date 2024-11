Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il clima sarà sereno con temperature attorno ai +8°C e una leggera brezza da Nord Ovest. La copertura nuvolosa inizierà bassa, ma aumenterà fino al 57% nelle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno a +7,2°C. Durante il giorno, si raggiungeranno i +11,2°C alle 12:00, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. La sera, il cielo si schiarirà, portando temperature a +7,6°C. Venerdì, il clima rimarrà sereno con temperature fresche, toccando i +10,9°C a mezzogiorno. Sabato, si prevede un cielo sereno al mattino, ma con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si preverrà un clima piuttosto sereno con poche nuvole. Alle 00:00, la temperatura si attesterà attorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 2,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 21%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. Proseguendo verso le 01:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +7,8°C e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 8%. La velocità del vento aumenterà leggermente a 3 km/h.

Dalle 02:00 alle 05:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da 14% a 57%, con temperature che varieranno tra +7,6°C e +7,2°C. Il vento si manterrà debole, oscillando tra 2 km/h e 3,4 km/h. La mattina si presenterà con cielo coperto a partire dalle 07:00, con una temperatura di +7,1°C e una copertura nuvolosa al 100%.

Durante le ore centrali della giornata, dalle 09:00 alle 12:00, la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i +11,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si attesteranno tra +11,5°C e +9,4°C.

La sera di Giovedì si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a +7,6°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 5,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e gradevole.

Venerdì 29 Novembre

Il Venerdì inizierà con un clima sereno e temperature fresche. Alle 00:00, la temperatura sarà di +7,3°C, con una copertura nuvolosa molto bassa, solo 4%. La brezza leggera proveniente da Nord Est raggiungerà i 5,6 km/h. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +7,1°C, mantenendo il cielo sereno e l’umidità al 75%.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i +10,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 5%. Il vento sarà debole, oscillando tra 1,7 km/h e 4,5 km/h. La mattina si presenterà quindi come un’ottima occasione per attività all’aperto, grazie al bel tempo e alle temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a mantenersi sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 20%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +6,8°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo l’atmosfera fresca ma piacevole.

Sabato 30 Novembre

Il Sabato si aprirà con un cielo sereno e temperature fresche. Alle 00:00, la temperatura sarà di +6,5°C, con una copertura nuvolosa molto bassa, solo 2%. La brezza leggera proveniente da Nord Est si attesterà a 2,8 km/h. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +6,3°C, mantenendo il cielo sereno e l’umidità al 73%.

Durante la mattina, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno i +7,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’88%. Il vento sarà debole, oscillando tra 4,1 km/h e 4,3 km/h. La mattina si presenterà quindi come un’ottima occasione per attività all’aperto, grazie al bel tempo e alle temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà con cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +7,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +5,2°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 75%, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, il fine settimana si prevede caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e temperature fresche, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso di Sabato. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Venerdì per godere di una giornata di sole, mentre Sabato offrirà un clima più variabile.

