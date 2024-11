Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Gela si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di riscaldare l’atmosfera. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 5 e gli 8 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con punte di 20,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 61% verso le ore 17:00.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cieli che si schiariranno nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La brezza leggera persisterà, mantenendo l’atmosfera fresca e confortevole. L’umidità si attesterà intorno al 70%, ma non ci saranno segni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gela indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di un clima mite e piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 8.2 NE max 7.7 Grecale 73 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 8 ENE max 7.2 Grecale 76 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.8 E max 6.1 Levante 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 7.9 SSO max 7.8 Libeccio 63 % 1024 hPa 14 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 8.1 SSO max 7.5 Libeccio 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 6.2 SSE max 7.6 Scirocco 68 % 1023 hPa 20 poche nuvole +18.9° perc. +18.7° Assenti 6.2 ESE max 6.9 Scirocco 72 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 8.7 ENE max 7.6 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:58

