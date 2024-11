Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e nuvolose, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,5°C. I venti, prevalentemente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, passando da brezza leggera a venti freschi e forti nel corso della giornata.

Durante la notte, Gela si troverà sotto un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità elevata che si manterrà attorno all’85%. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 16 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il clima rimarrà gradevole, con poche nuvole che non impediranno l’afflusso di sole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 28 km/h, e la probabilità di precipitazioni resterà bassa, intorno al 4%. L’umidità si manterrà attorno al 73%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19°C. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 48 km/h, rendendo il clima più fresco e ventoso. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 18°C. I venti si manterranno forti, con velocità attorno ai 30 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento verso il fine settimana. Giovedì e Venerdì potrebbero portare condizioni più serene, mentre nel weekend si potrebbero verificare nuove perturbazioni. Gli abitanti di Gela dovranno quindi prepararsi a un clima variabile, con la necessità di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 12.1 NO max 19.7 Maestrale 85 % 1016 hPa 5 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 4.8 NO max 11.2 Maestrale 87 % 1015 hPa 8 poche nuvole +17.7° perc. +17.7° Assenti 9.8 ONO max 20.2 Maestrale 84 % 1015 hPa 11 poche nuvole +20.5° perc. +20.5° Assenti 25.3 O max 31.7 Ponente 73 % 1013 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° prob. 4 % 28.3 O max 37.5 Ponente 73 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.14 mm 30.8 ONO max 47.3 Maestrale 78 % 1012 hPa 20 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 4 % 29.2 O max 46 Ponente 82 % 1012 hPa 23 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 4 % 30.9 O max 45.7 Ponente 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.