Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Gela di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 17,3°C nel pomeriggio. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa durante l’intera giornata.

Durante la notte, Gela avrà un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà di circa 25,2 km/h, creando una brezza tesa che potrebbe far percepire una temperatura leggermente più bassa, attorno ai 16,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 10,3 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 44%.

Nel pomeriggio, Gela vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto intorno alle ore 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 8,6 km/h e i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 14,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend piacevole, mentre la settimana successiva potrebbe portare qualche sorpresa in termini di condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 22.6 NO max 31.9 Maestrale 64 % 1018 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 20.7 NNO max 28 Maestrale 65 % 1021 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 23.1 NNO max 25.3 Maestrale 56 % 1024 hPa 11 nubi sparse +17° perc. +16° Assenti 2.1 N max 8.3 Tramontana 44 % 1025 hPa 14 cielo coperto +17.2° perc. +16.2° Assenti 9.8 O max 9.8 Ponente 46 % 1026 hPa 17 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 7.5 SE max 15.4 Scirocco 57 % 1029 hPa 20 nubi sparse +14.8° perc. +13.9° prob. 10 % 20.4 E max 24.5 Levante 61 % 1032 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +13.7° prob. 3 % 14.6 E max 18.1 Levante 57 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:47

