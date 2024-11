Previsioni Meteo Gela: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Gela per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 20°C, con un vento fresco che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo coperto a momenti di sereno, mentre la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente.

Nella notte, Gela sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 22 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.34 mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 77%.

Durante la mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le piogge continueranno fino alle prime ore, ma a partire dalle 09:00, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 20,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31 km/h, e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 97%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, e si prevede un passaggio a nubi sparse entro le 10:00.

Nel pomeriggio, Gela vivrà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 20°C. La copertura nuvolosa scenderà al 10%, e il vento continuerà a soffiare fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 45 km/h. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino alle ore serali, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nubi, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente fino al 100%, e si prevedono piogge leggere in serata, con accumuli che non supereranno i 0.14 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e il vento continuerà a soffiare da ovest a una velocità di circa 26 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gela indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, mentre il vento fresco accompagnerà la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 44 % 24 O max 38.5 Ponente 75 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.23 mm 18.3 O max 26.2 Ponente 79 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.14 mm 26.1 OSO max 39.1 Libeccio 75 % 1012 hPa 11 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 18 % 29.9 O max 40.7 Ponente 71 % 1011 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +20° prob. 1 % 35.2 O max 45.4 Ponente 74 % 1011 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 31.8 ONO max 43.7 Maestrale 81 % 1013 hPa 20 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 4 % 28.7 ONO max 38.6 Maestrale 81 % 1014 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 7 % 27.6 ONO max 33 Maestrale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:48

