Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Gela si presenteranno particolarmente favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli che accompagneranno la giornata. I dati indicano una stabilità atmosferica, con una pressione atmosferica che si manterrà su valori elevati, favorendo un clima secco e senza precipitazioni. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14°C, mentre il picco massimo raggiungerà i 18,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 18,7 km/h.

Nel corso della notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14°C e i 14,8°C. Il cielo si presenterà completamente sereno, senza alcuna copertura nuvolosa, e l’umidità si attesterà intorno al 69%. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un clima piacevole, ideale per una passeggiata serale.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da ovest, mantenendo una ventilazione fresca ma non fastidiosa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. Il cielo sereno continuerà a dominare, e l’umidità scenderà ulteriormente, portando a un clima secco e piacevole. I venti da ovest porteranno una leggera brezza, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole per attività all’aperto.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La ventilazione rimarrà leggera, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. I cieli sereni permetteranno di godere di un bel panorama notturno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con un clima simile, anche se potrebbero verificarsi lievi variazioni nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.7° Assenti 8.6 NE max 7.2 Grecale 71 % 1020 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 7.1 NNE max 6 Grecale 71 % 1020 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 6.3 N max 6.2 Tramontana 65 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 12.9 O max 14 Ponente 57 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 16.5 O max 17.4 Ponente 52 % 1017 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 16.1 O max 17.1 Ponente 63 % 1017 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 13.2 ONO max 15.8 Maestrale 65 % 1017 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +16.5° Assenti 11.5 ONO max 14.9 Maestrale 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:50

