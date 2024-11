Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, mentre nel corso della mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, per poi tornare a schiarirsi nella sera. Le temperature si manterranno tra i 18°C e i 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, Gela vivrà un clima tranquillo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che si attesteranno attorno al 22%. La velocità del vento varierà tra i 3,1 km/h e i 9,2 km/h, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà significativamente. Il cielo si coprirà, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 74%. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 16,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 93%. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che non supereranno i 10,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, in quanto la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.1° perc. +18° Assenti 6.5 NNE max 6.9 Grecale 78 % 1022 hPa 5 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 6.7 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.9 N max 4.8 Tramontana 70 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 9.2 OSO max 8.2 Libeccio 60 % 1022 hPa 14 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 16.5 OSO max 15.5 Libeccio 63 % 1020 hPa 17 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 14.1 O max 15.4 Ponente 74 % 1021 hPa 20 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 5.2 ONO max 8.2 Maestrale 75 % 1022 hPa 23 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 6.6 NE max 6 Grecale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

