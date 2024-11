Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6% e temperature intorno ai 16,6°C. Il vento soffierà a 8,4 km/h da Nord Ovest. Martedì, il cielo passerà a nubi sparse con temperature di 17,2°C e un vento di 14,8 km/h. Mercoledì porterà pioggia leggera e temperature di 17,8°C, con un vento che raggiungerà i 17,1 km/h. Giovedì, il cielo sarà coperto con temperature di 18,3°C e venti forti fino a 38 km/h. L’umidità rimarrà alta, specialmente nei giorni successivi, con valori attorno all’85%.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,2°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 20,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,5 km/h alle 12:00, con raffiche che potranno arrivare a 23,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno i 21°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C alle 15:00. La velocità del vento raggiungerà i 27,5 km/h, con raffiche fino a 29,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si attesterà intorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi, passando da sereno a nubi sparse. Alle 18:00, la temperatura scenderà a 18,8°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 10%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,4 km/h. L’umidità salirà al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 14,8 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 20,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con temperature che saliranno fino a 20,5°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,7 km/h alle 11:00, con raffiche fino a 28,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno i 20,4°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C alle 15:00. La velocità del vento raggiungerà i 24,4 km/h, con raffiche fino a 30,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 18,4°C e la copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’1%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’umidità salirà al 83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 17,1 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 20,6°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,4 km/h alle 11:00, con raffiche fino a 34,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno i 20,5°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C alle 15:00. La velocità del vento raggiungerà i 27,8 km/h, con raffiche fino a 43,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si attesterà intorno al 71%.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto. Alle 20:00, la temperatura si stabilizzerà a 18,7°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 32,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 48,5 km/h. L’umidità salirà al 82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C, con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento sarà di 38 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 55,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Durante la mattina, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C alle 01:00 e si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,3 km/h alle 10:00, con raffiche fino a 30,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno i 18,2°C alle 09:00 e si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C alle 10:00. La velocità del vento raggiungerà i 28,4 km/h, con raffiche fino a 32,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 53%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 18,7°C e la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 32,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 48,5 km/h. L’umidità salirà al 82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni a partire da Mercoledì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per quanto riguarda il vento forte previsto per Giovedì.

