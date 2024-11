Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Genova si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 14°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere i 18,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, con un picco di cielo coperto previsto per la sera. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5 km/h e 9 km/h, proveniente principalmente da nord.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’1%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’85%. La brezza leggera garantirà un clima gradevole, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% già dalle prime ore. Le temperature continueranno a salire, toccando i 16,5°C intorno alle 09:00. Anche la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con il ritorno di ampie schiarite e temperature che raggiungeranno il picco di 18,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portandosi al 5%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si assisterà a un nuovo aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si faranno più presenti.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno nuovamente attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 95%, e il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza. Non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento verso il fine settimana. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi. Le temperature si manterranno generalmente miti, rendendo le giornate piacevoli, ma con la necessità di un occhio attento alle variazioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 9.3 N max 9.7 Tramontana 85 % 1025 hPa 4 poche nuvole +13.8° perc. +13.4° Assenti 9.4 N max 9.9 Tramontana 85 % 1025 hPa 7 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° Assenti 9.3 N max 10.5 Tramontana 83 % 1025 hPa 10 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 3.6 N max 5 Tramontana 68 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 2.8 SSE max 4.3 Scirocco 65 % 1024 hPa 16 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 0.5 E max 1.9 Levante 81 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.8° Assenti 6.3 NNE max 5.7 Grecale 84 % 1025 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 7.6 N max 7.1 Tramontana 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.