Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Genova indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra 11,1°C e 12,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’86%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 15,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che si aggirerà attorno al 96%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle della notte, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 14,8°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, quindi non si prevedono piogge significative. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con velocità che varieranno tra 7,6 km/h e 10,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,7°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 12°C e i 15°C, con una leggera possibilità di schiarite.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° prob. 23 % 10.8 E max 11.8 Levante 87 % 1019 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 22 % 10.8 E max 12.4 Levante 88 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 10 % 4.1 ENE max 8.3 Grecale 85 % 1016 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 8 % 6.4 SE max 12.3 Scirocco 74 % 1015 hPa 13 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° prob. 23 % 10.9 SE max 16.2 Scirocco 76 % 1013 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 12 % 8.1 E max 9.8 Levante 86 % 1012 hPa 19 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 7.5 ENE max 9.5 Grecale 84 % 1012 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 8.6 NE max 11.6 Grecale 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:52

