Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

Le condizioni meteo di Genova per Lunedì 11 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno da un minimo di 10,5°C a un massimo di 15,9°C. La giornata si caratterizzerà per una bassa copertura nuvolosa, che non supererà il 9% durante le ore centrali. I venti soffieranno da Nord con intensità di brezza, raggiungendo punte di 16,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 54% e il 77%.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con cielo sereno e una leggera brezza da Nord. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 15,2°C entro le ore centrali. La brezza da Nord si farà sentire, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che raggiungeranno un picco di 15,9°C. Il cielo sereno favorirà una sensazione di benessere, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 55%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con qualche nube sparsa che potrebbe comparire in tarda serata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 15 N max 19 Tramontana 70 % 1022 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +9.7° Assenti 15.1 N max 18.7 Tramontana 73 % 1022 hPa 7 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 16.6 N max 20.8 Tramontana 75 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14.4° perc. +13.4° Assenti 13.6 NNO max 16.5 Maestrale 59 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 13 NNO max 14.8 Maestrale 55 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.7° perc. +12° Assenti 14.4 N max 17.2 Tramontana 75 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.3° perc. +10.5° Assenti 12.1 N max 13 Tramontana 77 % 1022 hPa 22 poche nuvole +10.5° perc. +9.6° Assenti 12.5 N max 14.3 Tramontana 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:58

