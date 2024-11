Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Genova indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un parziale miglioramento. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 8,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature subiranno un incremento, raggiungendo i 10,8°C alle ore 9:00 e i 12,1°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 58%, mentre la velocità del vento sarà di circa 13,6 km/h. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e una buona visibilità.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo sereno continueranno a prevalere, con temperature che toccheranno il picco di 14°C alle ore 13:00. La brezza leggera, con velocità attorno ai 10,7 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 9,6°C alle ore 22:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 8,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e un’alternanza di cieli sereni e parzialmente nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +5.4° Assenti 17.7 N max 24.1 Tramontana 79 % 1024 hPa 4 nubi sparse +7.8° perc. +4.8° Assenti 18.4 N max 24.4 Tramontana 80 % 1023 hPa 7 cielo sereno +7.6° perc. +4.7° Assenti 17.1 N max 22.3 Tramontana 79 % 1024 hPa 10 cielo sereno +12.1° perc. +10.9° Assenti 13.6 N max 16.8 Tramontana 58 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 10.7 NNO max 12.4 Maestrale 52 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 10.2 N max 10.3 Tramontana 72 % 1021 hPa 19 nubi sparse +9.8° perc. +8.9° Assenti 7.4 NNE max 6.7 Grecale 71 % 1021 hPa 22 nubi sparse +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.7 NNE max 7.3 Grecale 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:56

