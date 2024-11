Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Durante Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si aggireranno intorno ai +8,2°C nella notte e saliranno a +14,3°C nel pomeriggio, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 13,2 km/h. Sabato 16 Novembre, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature massime di +14,1°C e umidità attorno al 51%. Domenica 17 Novembre, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa al 41%, con temperature che raggiungeranno i +15,7°C, rendendo la giornata più adatta per attività al coperto.

Venerdì 15 Novembre

Durante la notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,2°C, con una temperatura percepita di +5,9°C. La velocità del vento sarà di circa 13,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Queste condizioni favoriranno una serata tranquilla e fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +10,3°C entro le 08:00. La velocità del vento si ridurrà a 6 km/h, mantenendosi sempre da Nord-Nord Est. L’umidità scenderà al 57% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, con un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno, con temperature che toccheranno un massimo di +14,3°C alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 2,7 km/h e 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1022 hPa. Questo pomeriggio offrirà condizioni perfette per passeggiate e attività ricreative.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +9,3°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 9 km/h e 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1025 hPa. Sarà una serata tranquilla, ideale per godere di una cena all’aperto.

Sabato 16 Novembre

Nella notte di Sabato 16 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9°C, con una temperatura percepita di +7,3°C. La velocità del vento sarà di circa 11,1 km/h proveniente da Nord, con raffiche che toccheranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Queste condizioni favoriranno una serata fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +11,6°C entro le 09:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h, mantenendosi sempre da Nord. L’umidità scenderà al 59% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, con un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno un massimo di +14,1°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 3,7 km/h e 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1021 hPa. Questo pomeriggio offrirà condizioni perfette per passeggiate e attività ricreative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +9,8°C entro le 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 5,5 km/h e 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1020 hPa. Sarà una serata tranquilla, ideale per godere di una cena all’aperto.

Domenica 17 Novembre

Nella notte di Domenica 17 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 41%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,5°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento sarà di circa 9,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Queste condizioni favoriranno una serata fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature saliranno fino a +14,4°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità scenderà al 79% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa. Sarà una mattinata ideale per attività al coperto, vista la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che toccheranno un massimo di +15,7°C alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 7,6 km/h e 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1013 hPa. Questo pomeriggio offrirà condizioni fresche e umide, ideali per attività al coperto.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +11,3°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 9 km/h e 11,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 85%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1010 hPa. Sarà una serata tranquilla, ideale per una passeggiata sotto le stelle.

In conclusione, il fine settimana a Genova si preannuncia variabile, con un Venerdì e Sabato caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, mentre Domenica porterà un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche. Sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto nei primi due giorni, mentre Domenica potrebbe essere più adatta per attività al coperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.