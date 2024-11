Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Giarre si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai 15,8°C e 16,1°C, mentre il vento soffierà da est-sud-est con intensità variabile. Durante la mattina, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, dove si registreranno ancora piogge, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. Infine, la sera porterà con sé piogge più leggere, ma le temperature rimarranno stabili.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 06:00, Giarre subirà un’intensa attività piovosa, con picchi di forte pioggia e accumuli che raggiungeranno i 8,49mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16°C, mentre il vento sarà sostenuto, con raffiche che potranno superare i 30km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, contribuendo a un’atmosfera cupa e umida.

Nella mattina, dalle 07:00 alle 12:00, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a essere forti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 6,82mm. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 16,6°C. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 19km/h e i 20km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le piogge diventeranno più leggere, con accumuli che si ridurranno notevolmente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre il vento si attenuerà, scendendo sotto i 10km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque alta, mantenendo l’atmosfera umida.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, le previsioni meteo indicano un ulteriore abbassamento dell’intensità delle piogge, che si presenteranno come pioviggini. Le temperature si manterranno intorno ai 16,6°C e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni mostrano una tendenza a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e umida, con temperature fresche e vento moderato. La situazione meteorologica potrebbe stabilizzarsi nei giorni successivi, portando a un clima più secco e temperato.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +16.1° perc. +16.3° 3.36 mm 16.6 ESE max 24.8 Scirocco 96 % 1016 hPa 5 forte pioggia +15.9° perc. +15.9° 8.49 mm 21.2 ESE max 30.2 Scirocco 93 % 1015 hPa 8 forte pioggia +16.2° perc. +16.3° 4.79 mm 19.1 ESE max 26.7 Scirocco 91 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +16.5° perc. +16.6° 2.4 mm 19.8 ESE max 26.8 Scirocco 91 % 1015 hPa 14 pioggia moderata +17° perc. +17° 2.1 mm 13.5 ESE max 20.8 Scirocco 89 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.5 mm 7.6 SE max 11.4 Scirocco 87 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.45 mm 5.5 SE max 9.5 Scirocco 87 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.18 mm 6 SSE max 10.5 Scirocco 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:48

