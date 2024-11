Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Giarre si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo questo giorno ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari a 8%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,8 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il sole si alzerà su Giarre portando un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 3%. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 7,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 20,2°C alle ore 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si attesterà intorno al 49%, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno al 18%, senza però preoccupare gli abitanti di Giarre.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giarre indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.2° prob. 8 % 7.1 NO max 6.7 Maestrale 53 % 1016 hPa 5 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° prob. 8 % 7.6 NO max 6.9 Maestrale 53 % 1017 hPa 8 cielo sereno +18.3° perc. +17.4° prob. 3 % 1.8 NNO max 4.2 Maestrale 49 % 1017 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° prob. 3 % 5.7 S max 10 Ostro 49 % 1016 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 4 SE max 9 Scirocco 50 % 1015 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° prob. 4 % 4.7 NNO max 6.3 Maestrale 61 % 1016 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° prob. 18 % 6.7 NO max 7.7 Maestrale 62 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.3° prob. 18 % 6.8 ONO max 7.6 Maestrale 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:44

