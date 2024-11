Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Giarre per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che si attenueranno nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento graduale, con un passaggio da cieli nuvolosi a momenti di schiarita nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando intorno ai 18°C. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche moderate.

Durante la notte, Giarre sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. Le temperature si aggireranno attorno ai 16,6°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 12,7 km/h proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,68 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 18,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 94% al 83%. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 9 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con accumuli che non supereranno i 0,25 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, la pioggia cesserà e si passerà a cieli parzialmente nuvolosi. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 18°C e la copertura nuvolosa scenderà al 28%. La ventilazione sarà leggera, con velocità di circa 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia ridotta.

La sera porterà cieli nuvolosi, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili e asciutte. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, favorendo giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.64 mm 13.2 ESE max 18.2 Scirocco 90 % 1018 hPa 5 pioggia moderata +16.8° perc. +16.8° 1.08 mm 13.5 ESE max 17.9 Scirocco 89 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 1 mm 10.3 SE max 14.3 Scirocco 89 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.21 mm 9.2 SSE max 12.2 Scirocco 81 % 1020 hPa 14 poche nuvole +18.5° perc. +18.4° prob. 37 % 8.3 SSE max 11.6 Scirocco 79 % 1019 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 29 % 2.1 SSO max 6.2 Libeccio 84 % 1020 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 4 % 5.4 O max 6.5 Ponente 81 % 1020 hPa 23 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 24 % 7.9 NO max 9.7 Maestrale 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:47

