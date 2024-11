Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso. Durante la notte, si registreranno temperature stabili intorno ai 17,3°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’86%. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo l’81%. Con l’arrivo della mattina, le temperature subiranno un lieve incremento, toccando i 18°C e mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. Le piogge si faranno più intense, con precipitazioni leggere previste fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, Giarre si presenterà con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature comprese tra 17,5°C e 18,9°C. La pioggia leggera si farà sentire, con accumuli che potranno raggiungere i 0,15 mm. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le probabilità di pioggia aumenteranno, raggiungendo il 25%. Le precipitazioni saranno più frequenti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,29 mm. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 78%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,65 mm. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità si attesterà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e piovose. Domani, si prevede un lieve miglioramento, con una diminuzione delle piogge, mentre dopodomani potrebbe esserci un parziale ritorno del sole, ma con temperature che rimarranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire giornate di bel tempo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 2.5 ESE max 5.3 Scirocco 81 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.11 mm 4.6 SE max 6.8 Scirocco 80 % 1024 hPa 8 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° prob. 4 % 7.2 SE max 9.2 Scirocco 76 % 1024 hPa 11 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 8 % 6.2 SE max 7.2 Scirocco 70 % 1023 hPa 14 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 20 % 7.2 SE max 7.4 Scirocco 73 % 1022 hPa 17 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 25 % 5.9 SE max 7.8 Scirocco 78 % 1022 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.12 mm 5.5 SE max 7.6 Scirocco 81 % 1022 hPa 23 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.65 mm 4.8 ESE max 8.4 Scirocco 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.