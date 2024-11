Previsioni Meteo Giarre: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 22,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 22,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, ma si coprirà progressivamente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,6°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 75%. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature in aumento, che toccheranno i 19,1°C alle 8:00 e i 22,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest, e si registreranno raffiche fino a 23,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,4°C alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 23% nel tardo pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,1°C alle 23:00. Il cielo sarà nuovamente coperto e si prevederanno piogge leggere, con una probabilità di 38%. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con raffiche fino a 22,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 14.8 O max 21.2 Ponente 77 % 1010 hPa 5 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 14.6 O max 21.8 Ponente 75 % 1010 hPa 8 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 12.1 OSO max 19.6 Libeccio 64 % 1011 hPa 11 cielo coperto +21.9° perc. +21.6° Assenti 14 OSO max 23.8 Libeccio 56 % 1009 hPa 14 cielo coperto +21.6° perc. +21.3° prob. 15 % 7.8 OSO max 17.2 Libeccio 57 % 1009 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 23 % 10.4 ONO max 12.3 Maestrale 75 % 1011 hPa 20 cielo coperto +18° perc. +17.6° prob. 38 % 10.6 NO max 14.9 Maestrale 68 % 1013 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 35 % 14 NO max 22.5 Maestrale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:42

