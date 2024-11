Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,3°C e i 20,2°C, mentre i venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, con venti leggeri che soffieranno a 11,6 km/h da Nord-Ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno all’89%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,3°C entro le ore centrali della giornata. La brezza sarà presente, con velocità di circa 11,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 49% intorno a mezzogiorno, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 29% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 12,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’aria leggermente più umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,3°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 10 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’82%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio di Lunedì, che potrebbe preludere a un cambiamento nelle condizioni meteo nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 12.2 NO max 22.9 Maestrale 90 % 1024 hPa 5 poche nuvole +11.2° perc. +10.8° Assenti 11.7 NO max 20.2 Maestrale 93 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 12.5 NO max 16.1 Maestrale 71 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 11.5 NNO max 14.1 Maestrale 49 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19° Assenti 12.3 N max 13.4 Tramontana 46 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 8.8 NNE max 12.4 Grecale 74 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° Assenti 9.8 NNO max 13 Maestrale 81 % 1024 hPa 23 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 10.1 NO max 14.3 Maestrale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:43

