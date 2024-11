Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un cielo sereno. I venti saranno leggeri, con una direzione variabile, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h proveniente da Nord, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 12,5°C verso le 23:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 18,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che varieranno dal 1% al 14%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 7,5 km/h nel tardo mattino, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Est. L’umidità si ridurrà, scendendo fino al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 17,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 44%, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, con una velocità che potrà raggiungere i 9,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 61%.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno a 12,5°C entro le 23:00. I venti saranno leggeri, e la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 4%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 7 Novembre a Ginosa evidenziano una giornata favorevole, con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero continuare a oscillare tra i 12°C e i 19°C, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 3.6 NNE max 3.4 Grecale 79 % 1028 hPa 5 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 4 NNE max 3.8 Grecale 82 % 1029 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° prob. 3 % 3.5 NNE max 3.5 Grecale 68 % 1029 hPa 11 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 5.9 SE max 5.6 Scirocco 56 % 1028 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 8.5 SSE max 6.8 Scirocco 55 % 1027 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 4.2 E max 6.6 Levante 75 % 1028 hPa 20 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 3.2 NNE max 3.5 Grecale 82 % 1028 hPa 23 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 4.6 NNO max 4.6 Maestrale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:40

