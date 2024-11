Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 8,4°C e i 16,9°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo picchi del 91% durante le ore notturne.

Nella notte, le condizioni meteo a Ginosa si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 28%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno e temperature che saliranno fino a 16,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 8%, favorendo un clima piacevole e soleggiato. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, portandosi attorno al 52%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,9 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo quindi il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 12,2°C, con un’umidità che raggiungerà il 87%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015 hPa, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana. Si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate, con temperature che potrebbero nuovamente salire. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.5° perc. +7.2° Assenti 8.1 NO max 8.1 Maestrale 82 % 1015 hPa 5 nubi sparse +8.4° perc. +7.9° Assenti 5 ONO max 5.7 Maestrale 79 % 1014 hPa 8 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 3.5 OSO max 4.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 11 cielo sereno +16.2° perc. +15.3° Assenti 8.5 S max 7.7 Ostro 53 % 1014 hPa 14 poche nuvole +16.1° perc. +15.3° Assenti 9.4 SE max 7.4 Scirocco 57 % 1013 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.6 S max 12.8 Ostro 71 % 1014 hPa 20 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 6.9 S max 12.5 Ostro 83 % 1015 hPa 23 nubi sparse +11.5° perc. +11.1° Assenti 2.5 OSO max 7.2 Libeccio 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.