Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Ginosa si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 19°C nel corso della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, ma non si prevedono piogge. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 16,5°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 18,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a mantenersi stabile, con temperature che toccheranno il picco di 19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, ma senza segni di precipitazioni. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 26,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma le condizioni rimarranno asciutte. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo un’intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa indicano una giornata di Martedì caratterizzata da un clima mite e asciutto, con temperature che varieranno tra i 11°C e i 19°C. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del clima temperato potranno godere di un ambiente favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10.5° Assenti 2.6 OSO max 3.9 Libeccio 87 % 1015 hPa 5 nubi sparse +10.4° perc. +9.7° Assenti 2.3 S max 4.2 Ostro 87 % 1014 hPa 8 poche nuvole +13.7° perc. +13° Assenti 7.2 S max 11.8 Ostro 72 % 1015 hPa 11 nubi sparse +17.5° perc. +16.8° Assenti 11.9 S max 19.5 Ostro 57 % 1013 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18° Assenti 16.4 SSO max 25.7 Libeccio 48 % 1011 hPa 17 poche nuvole +14.3° perc. +13.4° Assenti 16.4 OSO max 32.8 Libeccio 63 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 9.9 SO max 25.3 Libeccio 71 % 1012 hPa 23 poche nuvole +12° perc. +11.3° Assenti 9.6 SO max 24.9 Libeccio 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.