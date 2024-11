Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Gioia del Colle si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che oscilleranno tra il 30% e il 36%. I venti, prevalentemente provenienti da sud, si presenteranno con intensità da brezza a brezza vivace, raggiungendo punte di 22 km/h.

Nella mattina, il clima si manterrà fresco, con temperature che saliranno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 30%, mentre l’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 53% nel pomeriggio. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che varierà da 15 km/h a 19 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a rendere la giornata più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che toccheranno un massimo di 17,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 31%, e i venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, creando un clima fresco ma non troppo umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. L’umidità si manterrà attorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle indicano una giornata di Martedì con condizioni climatiche generalmente stabili e fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a rimanere nella stessa fascia, senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima fresco troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni del tempo, mentre chi cerca un po’ di sole potrebbe dover attendere ulteriori aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11° perc. +10.5° prob. 11 % 8.4 S max 11.6 Ostro 88 % 1014 hPa 5 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° prob. 5 % 10.2 S max 15.2 Ostro 87 % 1014 hPa 8 poche nuvole +13.7° perc. +13.1° prob. 3 % 15.2 S max 25.7 Ostro 76 % 1015 hPa 11 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° prob. 6 % 19.7 SSO max 25.2 Libeccio 62 % 1013 hPa 14 nubi sparse +17.1° perc. +16.3° prob. 1 % 14.8 S max 23.3 Ostro 57 % 1012 hPa 17 poche nuvole +12.9° perc. +12.2° prob. 1 % 8.9 SO max 18.5 Libeccio 76 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12° perc. +11.1° Assenti 10.7 SSO max 16.9 Libeccio 71 % 1012 hPa 23 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 12.1 SSO max 22 Libeccio 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.