Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% in alcune fasce orarie. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 60% e l’84%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 10,9°C a un massimo di 13,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà costante, attorno ai 12-15 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità, pur rimanendo alta, tenderà a stabilizzarsi intorno al 60-70%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà contenuta.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 13°C alle 13:00, per poi scendere ulteriormente fino a 11,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 95%, e i venti continueranno a provenire da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 12-15 km/h. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 26%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10,3°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 90%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 6 e 10 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, raggiungendo valori intorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Gioia del Colle

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 11.6 NNE max 23.2 Grecale 60 % 1021 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +9.8° prob. 1 % 12.8 NE max 23.4 Grecale 67 % 1021 hPa 8 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 18 % 13.8 NNE max 18.8 Grecale 68 % 1023 hPa 11 cielo coperto +13.5° perc. +12.5° prob. 15 % 14.5 NE max 15.6 Grecale 60 % 1022 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° prob. 22 % 14.7 NE max 15.2 Grecale 68 % 1020 hPa 17 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 26 % 12.6 NE max 16.9 Grecale 81 % 1020 hPa 20 cielo coperto +11° perc. +10.3° Assenti 9.8 NE max 14.4 Grecale 81 % 1020 hPa 23 cielo coperto +11.2° perc. +10.4° prob. 12 % 7.3 NE max 10.8 Grecale 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:33

