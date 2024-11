Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 9,4°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La presenza di vento fresco, proveniente da Nord-Nord Ovest, contribuirà a mantenere un’atmosfera frizzante.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 12,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 21,2 km/h, rendendo l’aria fresca ma gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 57%, garantendo una sensazione di comfort. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, quindi si potrà godere di una mattinata asciutta e soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno che favoriranno un aumento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,4°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 59%, e non si prevedono piogge. Questo renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 8°C. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, e la brezza leggera contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni meteo si manterranno stabili, senza segni di maltempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle di Sabato 16 Novembre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima fresco e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il fine settimana particolarmente piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.1° perc. +5.8° Assenti 24.8 NNO max 43.6 Maestrale 76 % 1020 hPa 5 nubi sparse +7.8° perc. +4.4° Assenti 21.7 NO max 41.2 Maestrale 83 % 1021 hPa 8 nubi sparse +10° perc. +7° Assenti 24.3 NO max 35.6 Maestrale 70 % 1022 hPa 11 nubi sparse +12.4° perc. +11.3° Assenti 21.2 NNO max 23.8 Maestrale 59 % 1021 hPa 14 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 19.3 NNO max 22.6 Maestrale 59 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.1° perc. +7.5° Assenti 10.5 NNO max 18.4 Maestrale 78 % 1021 hPa 20 poche nuvole +8.5° perc. +6.7° Assenti 10.4 NO max 16.1 Maestrale 81 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7.6° perc. +6.5° Assenti 6.8 NO max 8.5 Maestrale 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:31

