Previsioni Meteo Gioia del Colle: il bollettino per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +11,8°C, con una percezione di +11,2°C. Il vento soffierà a 12,6 km/h da Nord-Nord Ovest. Martedì, il cielo sarà sereno con una temperatura di +8,6°C e umidità al 72%. Nel pomeriggio, si prevedono piogge moderate con accumuli di 2,17 mm. Mercoledì, le piogge continueranno, con temperature intorno ai +10,2°C e umidità al 94%. Giovedì, si assisterà a un miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno +12,8°C.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a +11,2°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 53%. La temperatura salirà leggermente fino a +11,8°C, con una temperatura percepita di +10,8°C. La velocità del vento diminuirà a 8,4 km/h, mantenendosi comunque da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 27%, e l’umidità scenderà al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La temperatura scenderà a +13,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di 12,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno al 56%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. La temperatura scenderà a +9,5°C, con una temperatura percepita di +8,4°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità rimarrà alta, attorno al 68%.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +7,6°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h, proveniente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà del 72%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 2%. La temperatura subirà un lieve aumento, raggiungendo +8,4°C, con una temperatura percepita di +7,1°C. La velocità del vento aumenterà a 8,2 km/h. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a +10,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +9,7°C. Il vento soffierà a 15,3 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 26,7 km/h. Si prevedono piogge moderate, con un accumulo di 2,17 mm e un’umidità che salirà al 92%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai +10,2°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento sarà di 17,8 km/h. Le precipitazioni continueranno, con un accumulo di 1,56 mm, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +10,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +9,8°C. La velocità del vento sarà di 20,1 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 31,8 km/h. Si prevedono accumuli di pioggia di 0,33 mm e un’umidità del 94%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e continueranno le piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai +10,7°C, con una temperatura percepita di +10,2°C. La velocità del vento sarà di 13,2 km/h. Le precipitazioni continueranno, con un accumulo di 0,21 mm, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere. La temperatura scenderà a +11,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di +11,2°C. Il vento soffierà a 15,6 km/h da Nord Est. Si prevedono accumuli di pioggia di 0,12 mm e un’umidità che salirà al 88%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno. La temperatura si attesterà intorno ai +10,5°C, con una temperatura percepita di +10°C. La velocità del vento sarà di 16,4 km/h. Non si prevedono accumuli significativi di pioggia e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +10,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +10°C. La velocità del vento sarà di 12,1 km/h, proveniente da Nord. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà del 92%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente a +11°C, con una temperatura percepita di +10,3°C. La velocità del vento aumenterà a 10,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 80%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura raggiungerà +12,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12°C. Il vento soffierà a 12,5 km/h da Nord-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 74%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà a +10,5°C, con una temperatura percepita di +10°C. La velocità del vento sarà di 16,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 90%.

In conclusione, i prossimi giorni a Gioia del Colle si presenteranno con un alternarsi di condizioni meteorologiche, con piogge previste per Martedì e Mercoledì, seguite da un miglioramento del tempo Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

