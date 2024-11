Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Gioia del Colle si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominante cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 10-13°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% già dalla mattina, e le precipitazioni si presenteranno sporadicamente, con una probabilità crescente nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Nord Est, si manterranno a velocità moderata, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 8°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni, e le temperature saliranno lentamente fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori elevati. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero rendere il clima più fresco e umido. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 72% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle piogge, con valori di precipitazione che si attesteranno intorno a 0.18mm. Le temperature si manterranno sui 10°C, e l’umidità raggiungerà il 88%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con raffiche che potranno superare i 29km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia del Colle nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Martedì, in quanto le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un clima più stabile, mentre dopodomani le temperature potrebbero risalire, portando a un fine settimana più soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8° perc. +7.1° Assenti 6.2 ENE max 7.6 Grecale 66 % 1021 hPa 5 nubi sparse +7.7° perc. +6° Assenti 9.6 NE max 17.3 Grecale 74 % 1020 hPa 8 cielo coperto +11.6° perc. +10.7° Assenti 14 ENE max 21.1 Grecale 72 % 1021 hPa 11 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° prob. 2 % 15.2 E max 16.2 Levante 58 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +11.4° perc. +10.5° 0.1 mm 17.4 NE max 25.4 Grecale 74 % 1019 hPa 17 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° prob. 73 % 15.5 NE max 26.9 Grecale 82 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +10.7° perc. +10.1° 0.14 mm 16 NE max 28.4 Grecale 87 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +10.6° perc. +10° 0.13 mm 14.7 NE max 26 Grecale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:34

