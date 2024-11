Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +10,2°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, raggiungendo una copertura del 100% nel pomeriggio. I venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che potranno superare i 60 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di +11°C. La mattina inizierà con un cielo che si manterrà sereno fino alle prime ore, per poi evolvere in un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa +17°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 29,3 km/h e direzione prevalentemente sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15-17°C. I venti si faranno sentire con intensità, raggiungendo punte di 53,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 55-65%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la nuvolosità potrebbe portare a qualche sporadico rovescio.

La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14-15°C. I venti saranno forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 69 km/h, creando condizioni di burrasca moderata. L’umidità rimarrà alta, intorno al 58%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua presenza di nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni meteo analoghe, mantenendo un cielo coperto e venti sostenuti. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi prevede di spostarsi o svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.4° perc. +9.7° Assenti 12.2 S max 21.2 Ostro 84 % 1010 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 14.3 S max 29.3 Ostro 81 % 1008 hPa 8 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 20.2 SSO max 40.3 Libeccio 68 % 1008 hPa 11 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 29.3 SSO max 50.9 Libeccio 60 % 1005 hPa 14 cielo coperto +17.2° perc. +16.4° Assenti 25 SO max 47.2 Libeccio 56 % 1003 hPa 17 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° Assenti 23.7 SO max 46.6 Libeccio 65 % 1002 hPa 20 cielo coperto +15.4° perc. +14.5° Assenti 40.1 OSO max 69 Libeccio 58 % 1001 hPa 23 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 31.8 OSO max 57.3 Libeccio 58 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:28

