Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore diurne. La temperatura minima si attesterà intorno ai 12,2°C, mentre il picco massimo raggiungerà circa 19,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a momenti di cielo coperto, specialmente nelle prime ore del mattino. I venti saranno moderati, con velocità che si aggireranno tra i 15 km/h e i 30 km/h, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 16,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 20 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50%, mentre i venti continueranno a soffiare moderati, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 68%, e i venti rimarranno sostenuti, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Gioia del Colle

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 7.8 NNO max 9.1 Maestrale 80 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.2° perc. +11.1° Assenti 9.1 NNO max 11.6 Maestrale 65 % 1022 hPa 8 cielo coperto +16.4° perc. +15.5° Assenti 11.9 NNO max 20 Maestrale 52 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +18.7° Assenti 18.1 N max 22.8 Tramontana 43 % 1021 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18° Assenti 19.3 N max 24.6 Tramontana 50 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 16.1 N max 28.8 Tramontana 82 % 1021 hPa 20 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 13.7 NNO max 27.6 Maestrale 83 % 1022 hPa 23 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 14 NO max 31 Maestrale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:44

