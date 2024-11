Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Gioia Tauro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14,6°C, con cielo prevalentemente coperto e una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano che il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,2°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,41mm. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,8km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Le piogge leggere si faranno più sporadiche, ma non si escludono brevi rovesci. La probabilità di precipitazioni si manterrà attorno al 58%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,3°C. Le piogge si intensificheranno nuovamente, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,29mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un’alternanza di piogge e momenti di nuvolosità. Si prevede che il clima rimarrà fresco e umido, con temperature che non supereranno i 17°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo sporadicamente nei giorni a venire.

