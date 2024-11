Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Sabato 16 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento atteso nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +13,6°C e i +16,4°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con intensità variabile. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una leggera diminuzione percepita. La velocità del vento sarà di circa 16,5 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +14,5°C a +16,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una situazione di nubi sparse. I venti si manterranno moderati, con velocità attorno ai 12-14 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 57%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento significativo, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che toccheranno il picco di +16,4°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a circa 7-11 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nella sera, si assisterà a un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +13,6°C. I venti saranno deboli, con velocità attorno ai 2-3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di momenti nuvolosi e sereni. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 15.2 NNO max 21.2 Maestrale 70 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 4 % 12.6 NNO max 16.8 Maestrale 70 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14° Assenti 12.1 NNO max 16.8 Maestrale 67 % 1021 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 11.4 NO max 12.6 Maestrale 59 % 1021 hPa 13 poche nuvole +16.3° perc. +15.4° Assenti 12.6 ONO max 15.1 Maestrale 56 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 7.8 NO max 10.6 Maestrale 66 % 1021 hPa 19 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 2.1 NE max 6.2 Grecale 69 % 1021 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 1.7 E max 7.8 Levante 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:41

