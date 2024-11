Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Gioia Tauro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, soprattutto nelle prime ore del giorno, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite nel pomeriggio e serata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C e 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo punte di 21,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 07:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C e 18,7°C, con venti che si manterranno tra i 18,9 km/h e i 19,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 70-80%, e si prevederanno accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 36% e l’assenza di precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 17,1°C e 18,5°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno da 8,4 km/h a 16,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69-74%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C e 15,7°C, con venti leggeri provenienti da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 76-77%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Gioia Tauro evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.14 mm 5.6 SO max 10 Libeccio 80 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.66 mm 20.1 O max 28.3 Ponente 80 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.25 mm 19.3 O max 27.5 Ponente 76 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +18.6° perc. +18.3° 0.22 mm 18.9 O max 24.7 Ponente 70 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.48 mm 16.7 ONO max 20.9 Maestrale 69 % 1017 hPa 16 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° prob. 42 % 8.4 NO max 9.8 Maestrale 74 % 1017 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 2 SE max 4.4 Scirocco 76 % 1017 hPa 22 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° prob. 3 % 6.6 SE max 7.3 Scirocco 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:42

