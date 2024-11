Previsioni Meteo Gioia Tauro: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Lunedì 18 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata. Nel pomeriggio, si registreranno alcune piogge leggere, seguite da un ritorno a condizioni più stabili nella serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 73%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni inizieranno a migliorare, con nubi sparse che si faranno spazio tra le nuvole. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 18,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,1°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 50%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di circa 0,16 mm. L’umidità salirà fino all’82%, rendendo l’atmosfera più umida.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17°C. La brezza vivace continuerà a soffiare da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo giornate più piacevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista delle piogge previste nel pomeriggio di Lunedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.4 NO max 8.5 Maestrale 73 % 1016 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 3.8 NNO max 8.7 Maestrale 75 % 1015 hPa 7 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 2.2 NNE max 7.8 Grecale 74 % 1016 hPa 10 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 1.7 ONO max 7.4 Maestrale 66 % 1016 hPa 13 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 1 % 7.8 O max 14.3 Ponente 67 % 1015 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.9° prob. 10 % 11.8 O max 15.7 Ponente 80 % 1015 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 12 % 13.8 ONO max 19.9 Maestrale 76 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 9.5 ONO max 12.8 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.