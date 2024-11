Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +9,6°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +13,8°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +10,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo un clima piuttosto secco.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà da sereno a parzialmente nuvoloso, fino a diventare completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +14°C intorno alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 2,6 km/h e i 5,8 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 55%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature stabili attorno ai +13,8°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 58%. Anche la sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno sui +13,8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’aria più pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.8 NNE max 5.4 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.5 NE max 7.5 Grecale 48 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.2° perc. +8.5° Assenti 5.1 NE max 5.8 Grecale 46 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.1° perc. +11.6° Assenti 0.7 NE max 2.8 Grecale 42 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 3.3 SSO max 5.8 Libeccio 51 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° Assenti 2.3 ENE max 3.1 Grecale 58 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° Assenti 2.9 ENE max 4 Grecale 57 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +12.8° prob. 1 % 2 ESE max 4.9 Scirocco 61 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

