Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le condizioni meteo di Giugliano in Campania per Venerdì 8 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore centrali, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La presenza di venti leggeri provenienti da est-nord-est accompagnerà la giornata, contribuendo a un clima complessivamente mite.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 61%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa. I venti soffieranno a una velocità di circa 7,8 km/h, rendendo l’atmosfera leggermente fresca ma non sgradevole.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 e i 9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 20%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 19°C. Il cielo rimarrà ancora coperto, ma con la possibilità di qualche schiarita. I venti, sempre leggeri, si muoveranno da sud-est, mantenendo una velocità di circa 2,6 km/h. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità inizierà a diradarsi, passando da nubi sparse a un cielo più sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della probabilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori miti. La stabilità della pressione atmosferica e la bassa probabilità di precipitazioni suggeriscono un fine settimana all’insegna della tranquillità, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° prob. 20 % 7.9 ENE max 12 Grecale 62 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16° prob. 22 % 8.1 ENE max 12 Grecale 66 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° prob. 19 % 8.1 ENE max 11.2 Grecale 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +18.6° prob. 20 % 8.9 ENE max 10.6 Grecale 54 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° prob. 7 % 5.5 SE max 7.8 Scirocco 51 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° prob. 11 % 1.1 SE max 6.5 Scirocco 52 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° prob. 9 % 8.1 ENE max 15.9 Grecale 55 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 8.3 NE max 14 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:48

