Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Lunedì 18 Novembre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina porterà con sé un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i 17°C. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, mentre la sera si prevede un graduale miglioramento, anche se le precipitazioni potrebbero persistere.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C, con una leggera brezza che soffierà da est. L’umidità si attesterà attorno al 71%, creando una sensazione di freschezza. Con l’avanzare della mattina, il cielo passerà a nubi sparse, ma le piogge non tarderanno ad arrivare. Le temperature saliranno fino a 17°C, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 09:00. L’intensità delle precipitazioni sarà moderata, con valori che varieranno da 0.16mm a 0.48mm nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma complessivamente si attesteranno su valori leggeri. La brezza proveniente da ovest contribuirà a mantenere l’umidità elevata, intorno al 76%.

Con l’arrivo della sera, ci si aspetta una leggera diminuzione delle precipitazioni, anche se le piogge potrebbero persistere fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1015hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni mostrano un miglioramento graduale. Martedì e mercoledì si prevede un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 2.2 ENE max 4.5 Grecale 71 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +13.8° prob. 5 % 2.5 E max 7.1 Levante 75 % 1014 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° prob. 28 % 7.5 ESE max 11.4 Scirocco 76 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.29 mm 9.3 SSE max 13 Scirocco 71 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +17.6° perc. +17.1° 0.23 mm 7.6 SO max 11.6 Libeccio 65 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.13 mm 5.6 OSO max 8.9 Libeccio 74 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +15.6° 0.31 mm 9 OSO max 16.6 Libeccio 75 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.38 mm 10.8 OSO max 18.4 Libeccio 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:40

