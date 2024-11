Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Giugliano in Campania si preannuncia una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse e temperature moderate. Le previsioni meteo indicano un persistente fenomeno di pioggia leggera che accompagnerà gli abitanti per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un’alta probabilità di pioggia, specialmente nelle ore centrali. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si manterranno stabili con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai 15,3°C, con una percezione di 14,9°C. La velocità del vento sarà di circa 7,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,2°C alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 52% e il 63%, con venti che si intensificheranno, toccando punte di 24,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 67%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno tra i 16,5°C e i 17,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 69%. I venti si presenteranno sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 27 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le previsioni meteo indicano ancora pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 16,1°C, con venti che continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 20 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 76%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Giugliano in Campania si presenteranno con un clima simile, con previsioni del tempo che continueranno a mostrare pioggia leggera e temperature moderate. Si consiglia di prepararsi a condizioni di umidità elevata e venti moderati. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma per ora è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Giugliano in Campania

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.3° perc. +14.9° 0.28 mm 6.4 O max 9.2 Ponente 78 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 44 % 5.1 O max 6.9 Ponente 77 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +14.9° 0.14 mm 10 OSO max 16 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.48 mm 24.8 OSO max 32 Libeccio 69 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.7° perc. +17.2° 0.31 mm 27 OSO max 34 Libeccio 65 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.6° perc. +16.1° 0.56 mm 22.4 OSO max 35.1 Libeccio 70 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +15.8° 0.95 mm 22.7 OSO max 35.4 Libeccio 74 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.37 mm 21 OSO max 36.6 Libeccio 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:40

