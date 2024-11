Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,8°C e +16,6°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che influenzerà la percezione del freddo. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud Est, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 67%. Non si registreranno precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, con valori che varieranno dal 14% al 19%.

Nella mattina, le condizioni di meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si potranno verificare piogge leggere, specialmente tra le 04:00 e le 05:00, con accumuli di circa 0,16 mm. Le temperature si attesteranno tra +13,8°C e +16,5°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 78%. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque presente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di +16,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un lieve miglioramento, con il cielo che si trasformerà in nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa +15°C. La probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno al 18%. I venti continueranno a soffiare debolmente da Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domani, mercoledì, si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni. Tuttavia, le temperature rimarranno comunque fresche, e l’umidità continuerà a influenzare la percezione del freddo. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’, poiché il sole tornerà a splendere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.2° prob. 14 % 3.7 SE max 6.8 Scirocco 67 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.16 mm 4.3 SE max 9.6 Scirocco 74 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 16 % 5.1 ESE max 10.3 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 19 % 6.4 ESE max 11 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 26 % 9.1 SSE max 11.3 Scirocco 72 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 24 % 6.9 SE max 8.5 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 19 % 5.6 SE max 6.3 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 19 % 4.6 SE max 5.7 Scirocco 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

