Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Giugliano in Campania si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +15,2°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di +20,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,5°C. L’umidità sarà attorno al 60%, garantendo una sensazione di freschezza. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i +15°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +19°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando a una diminuzione della temperatura che si stabilizzerà attorno ai +18°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 63% entro le ore serali. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da ovest.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo quindi la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Domani, si potrebbe assistere a un ritorno di cieli sereni e temperature più elevate, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni, con un possibile aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Giugliano in Campania

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 5.3 NE max 6.4 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.7 ENE max 6.1 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 5.7 ENE max 7.3 Grecale 62 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 1.6 ESE max 2.6 Scirocco 52 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 5.1 SO max 4.1 Libeccio 51 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.7 O max 8.6 Ponente 64 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.8 NNO max 3.6 Maestrale 70 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 3 NNE max 3.1 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

