Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Giugliano in Campania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà con intensità moderata, raggiungendo punte di 35,9 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere, anche se con intensità leggermente ridotta rispetto alla notte. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 10,8°C e i 12,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 21 km/h, mantenendo una sensazione di freddo accentuata dall’umidità, che si aggirerà attorno all’80%.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 4,64 mm. Le temperature percepite si manterranno sui 10,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 14 km/h e i 18 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Infine, nella sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità leggera, e le temperature si attesteranno intorno ai 11°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, non supererà i 15 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge che potrebbero persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare il clima avverso.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.9° perc. +11° 1.06 mm 20.1 NE max 31.4 Grecale 69 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.3° perc. +10.6° 0.82 mm 23.4 NE max 37.7 Grecale 79 % 1019 hPa 7 pioggia leggera +11.8° perc. +10.9° 0.15 mm 21.1 NE max 33.3 Grecale 73 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.3° perc. +11.4° 0.51 mm 18.2 NE max 29.2 Grecale 70 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +10.8° perc. +10.2° 3.81 mm 18.6 NE max 30.7 Grecale 86 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.6° perc. +10.9° 0.58 mm 15.3 NE max 27.2 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.92 mm 14.9 NE max 23.3 Grecale 85 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.18 mm 13.8 NNE max 19.9 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:44

